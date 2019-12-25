بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا استعداداً لمواجهة زيسكو يونايتد في دوري الأبطال

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل إلى دولة زامبيا، استعداداً لخوض المباراة القادمة أمام مضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتخلف عن بعثة الفارس الأبيض النجم حازم إمام الظهير الأيسر لفريق الزمالك، بسبب الإصابة التي تعرض لها مساء يوم أمس الثلاثاء خلال مشاركته في مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ومن المقرر أن يبدأ الفارس الأبيض تدريباته الجماعية تحت قيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بداية من الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء، علماً بأن مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد سوف تُقام في عصر يوم السبت المقبل.

يُذكر أن فريق الزمالك لم يتذوق طعم الفوز في آخر 3 مباريات خاضها على التوالي في مسابقة الدوري العام، حيث سقط في فخ التعادل في مباراتين كما تعرض إلى الخسارة في مباراة أخرى، على أمل أن يتمكن من مصالحة جماهيره من بوابة مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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