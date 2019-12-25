محمد فضل: اتحاد الكرة لم يستقر بعد على مكان إقامة السوبر المصري

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حسم الكابتن محمد فضل عضو الاتحاد المصري المؤقت لكرة القدم كل الجدل القائم في الساعات الماضية، وذلك بخصوص إمكانية إقامة مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير المقبل من العام القادم 2020.

وكانت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية قد أكدت في صباح اليوم الأربعاء أن مباراة كأس السوبر المصري الموسم الحالي بين الأهلي والزمالك سوف تُقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي شهر فبراير القادم، بعدما قام مجلس أبوظبي الرياضي بتوقيع اتفاقية مع وزارة الشباب والرياضة المصرية.

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وأكد محمد فضل خلال تصريحات له للموقع الرسمي للاتحاد المصري منذ قليل أن كل الأنباء الواردة في الساعات الماضية بخصوص استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، هي مجرد اجتهادات من بعض الأطراف وليس أنباء رسمية حتى هذه اللحظة.

وأشار أيضاً إلى أن اتحاد الكرة قام بتكليفه بدراسة جميع العروض المقدمة بشأن تنظيم مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، على أن يتم دراسة هذه العروض بشكل دقيق بالتنسيق مع الشركة الراعية في الأيام القادمة.

وشدد محمد فضل في حديثه على أن تحديد مكان وموعد مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك سوف يتم الإعلان عنه بشكل رسمي من خلال موقع الاتحاد المصري لكرة القدم فور اختيار العرض المناسب.

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