الأهلي يحتفل عبر تويتر بظهور كهربا في مران اليوم الثلاثاء

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حرص النادي الأهلي على الاحتفال بالنجم الجديد محمود عبد المنعم كهربا، بعدما شارك الأخير اليوم الثلاثاء لأول مرة في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي منذ أن تم التعاقد معه رسمياً في الفترة الماضية.

وقام الأهلي بنشر صورة لمحمود عبد المنعم كهربا عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وقام بالتعليق عليها قائلاً “كهربا” وذلك في إشارة إلى الحضور الأول للاعب في المران الجماعي للمارد الأحمر.

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يُذكر أن النادي الأهلي كان قد حسم ملف تعاقده مع كهربا في صفقة انتقال حر في الأسابيع الماضية، بعدما فسخ اللاعب عقده بالتراضي مع ناديه السابق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي من خلال دفع مبلغ 400 ألف يورو لهم، وهي قيمة الشرط الجزائي التي كانت متواجدة في العقد الذي يربط بينهما.

ويمتد عقد كهربا لأربعة سنوات قادمة مع الفريق الأهلاوي، على أن يحصل على راتب سنوي تصل قيمته إلى مبلغ 9 مليون جنيه.

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