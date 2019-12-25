تركي آل الشيخ يستعد لشراء نادي جديد في حالة تطبيق الخصخصة في السعودية

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ذكرت تقارير صحفية سعودية أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية يستعد لشراء نادي جديد في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك قامت المملكة بتطبيق نظام خصخصة الأندية الرياضية.

وأكدت صحيفة “اليوم أونلاين” السعودية أن المستشار تركي آل الشيخ أوضح لهم في حوار حصري أنه سوف يكون أول شخص يقوم بشراء نادي سعودي، وذلك حالة تم الموافقة على طلب مجلس الشورى السعودي لتطبيق نظام خصخصة الأندية الرياضية.

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وأشارت أيضاً إلى أن مجلس الشورى السعودي دعا يوم أمس الثلاثاء الهيئة العامة للرياضة بضرورة إعداد خطة تنفيذية من أجل الإسراع في عملية خصخصة الأندية الرياضية.

يُذكر أن المستشار تركي آل الشيخ سبق له وأن كان مالكاً لنادي الأسيوطي سبورت المصري في الموسم الماضي، حيث قام بتغيير اسم النادي إلى بيراميدز، وحقق معه نجاحاً باهراً للغاية من خلال إنهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز في المركز الثالث، وبالتالي ضمان بطاقة المشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى الوصول إلى نهائي مسابقة كأس مصر.

ورحل المستشار تركي آل الشيخ عن مصر قبل نهاية الموسم الماضي، ليتوجه إلى دولة إسبانيا وهناك استحوذ على ملكية نادي ألميريا القابع حالياً في الدرجة الثانية على أمل الصعود به في الموسم المقبل إلى الدرجة الأولى رفقة كبار كرة القدم الإسبانية.

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