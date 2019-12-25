الزمالك يتراجع إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري بعد فوز سموحة على الجونة

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تراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء، بعد النتائج السلبية التي حققها طيلة الأسابيع الماضية مع مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان فريق الزمالك قد سقط في فخ التعادل السلبي بدون أهداف مساء يوم أمس الثلاثاء أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري العام، وبذلك استقر رصيده عند 15 نقطة.

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وفشل الفارس الأبيض في الحفاظ على مركزه الرابع في ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعدما فاز فريق سموحة اليوم على حساب نظيره فريق الجونة بثنائية نظيفة.

وبناءً على هذه النتيجة، رفع فريق سموحة رصيده إلى 17 نقطة، وبالتالي ارتقى إلى المركز الرابع في الترتيب بفارق نقطتين عن الزمالك، علماً بأن الأخير لا تزال لديه مباراة مؤجلة مع غريمه التقليدي الأهلي.

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