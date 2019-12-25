الغندور: إيقاف رئيس الزمالك تم بناءً على قوانين الفيفا

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دافع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن قرار لجنة الانضباط المتمثل في معاقبة رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعد تصريحاته المسيئة ضد التحكيم المصري عبر وسائل الإعلام.

وأكد جمال الغندور خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “سكاي نيوز ارابيا” أن العقوبة التي تم توقيعها على رئيس نادي الزمالك من طرف لجنة الانضباط، جاءت بناءً على القوانين التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وأشار أيضاً إلى أن كل عناصر لعبة كرة القدم مُطالبة باحترام التحكيم بما في ذلك مجالس إدارات مختلف أندية العالم مهما كان حجمها، مشدداً في الوقت ذاته على أن الحكام غير قادرين بدورهم على مهاجمة أي عنصر في لعبة كرة القدم أو رد بحسب قوانين الفيفا أيضاً.

وكان رئيس الزمالك قد هاجم بقوة حكم مباراة الزمالك وسموحة في الأيام الماضية عبر إحدى القنوات الفضائية، مما دفع لجنة الانضباط إلى حرمانه من حضور 3 مباريات قادمة للفارس الأبيض، إضافة إلى فرض غرامة مالية عليه وصل قدرها إلى مبلغ 100 ألف جنيه.

ومن جانبه، تجاهل رئيس القلعة البيضاء هذه العقوبة بعدما تواجد مساء يوم أمس الثلاثاء بصورة طبيعية في مدرجات ملعب السلام لحضور مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في إطار مسابقة الدوري العام.

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