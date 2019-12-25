موعد مباراة أستون فيلا ونورويتش سيتي بمشاركة “تريزيجيه” الخميس 26/12/2019

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موعد مباراة أستون فيلا ونورويتش سيتي، يستعد فريق أستون فيلا لملاقاة ضيفه فريق نورويتش سيتي في مساء يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019 على ملعب فيلا بارك على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي أستون فيلا وأيضاً عشاق النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أستون فيلا ونورويتش سيتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ونورويتش سيتي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أستون فيلا ونورويتش سيتي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من أستون فيلا ونورويتش سيتي قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أستون فيلا ونورويتش سيتي

موعد مباراة أستون فيلا ونورويتش سيتي، يستعد فريق أستون فيلا لملاقاة ضيفه فريق نورويتش سيتي في مساء يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019 على ملعب فيلا بارك على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة أستون فيلا ونورويتش سيتي تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أستون فيلا ونورويتش سيتي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة أستون فيلا ونورويتش سيتي، ستكون مباراة أستون فيلا ونورويتش سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات أستون فيلا ونورويتش سيتي

موعد مباراة أستون فيلا ونورويتش سيتي، يدخل فريق أستون فيلا غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق نورويتش سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل العودة مرة أخرى إلى المسار الصحيح لضمان الابتعاد بشكل تدريجي عن منطقة الهبوط التي يتواجد بها في الوقت الحالي.

ولا يبدو الوضع مختلفاً على الإطلاق بالنسبة إلى فريق نورويتش سيتي الضيف الذي يقبع بدوره في منطقة الهبوط حالياً، علماً بأن كلاً من الفريقين قد عاد في نهاية الموسم الماضي إلى البريميرليج، إلا أن هبوط كلاهما مجدداً وعودته إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي تبدو وشيكة لدرجة كبيرة.

ومن جانبه، يأمل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في صناعة الفارق مع فريقه أستون فيلا، من خلال محاولة إنقاذه من شبح الهبوط الذي قد يُطيح به رفقة أبرز نجوم النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وإليكم الآن نتائج فريق أستون فيلا في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

تشيلسي 1/2 أستون فيلا، الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا 4/1 ليستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

شيفيلد يونايتد 0/2 أستون فيلا، الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا 0/5 ليفربول، ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

أستون فيلا 3/1 ساوثهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق نورويتش سيتي في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

نورويتش سيتي 2/2 أرسنال.

ساوثهامبتون 1/2 نورويتش سيتي.

نورويتش سيتي 2/1 شيفيلد يونايتد.

ليستر سيتي 1/1 نورويتش سيتي.

نورويتش سيتي 2/1 ولفرهامبتون.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من أستون فيلا ونورويتش سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 حتى الآن:

أستون فيلا، المركز الثامن عشر، يمتلك في رصيده 15 نقطة.

نورويتش سيتي، المركز التاسع عشر، يمتلك في رصيده 12 نقطة.

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