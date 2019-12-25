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شهدت الأيام القليلة الماضية إقامة جميع مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، حيث عرفت هذه الجولة ابتعاد الأهلي أكثر في صدارة الترتيب فيما واصل غريمه التقليدي الزمالك السقوط للجولة الثالثة على التوالي.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية مباريات الجولة العاشرة، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات هذه الجولة العاشرة من مسابقة الدوري العام.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة العاشرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020:

المقاولون العرب 0/2 الإسماعيلي.

الأهلي 0/4 الاتحاد السكندري.

طنطا 2/2 أسوان.

اف سي مصر 2/2 مصر المقاصة.

الإنتاج الحربي 0/0 الزمالك.

إنبي 0/0 حرس الحدود.

سموحة 1/2 الجونة.

طلائع الجيش 1/0 المصري البورسعيدي.

بيراميدز 0/1 وادي دجلة.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية مباريات الجولة العاشرة:

الأهلي، 22 نقطة من 8 مباريات. المقاولون العرب، 22 نقطة. الاتحاد السكندري، 20 نقطة. سموحة، 17 نقطة. بيراميدز، 16 نقطة. الزمالك، 15 نقطة من 9 مباريات. الإنتاج الحربي، 15 نقطة. إنبي، 14 نقطة. الإسماعيلي، 13 نقطة. المصري البورسعيدي، 11 نقطة. حرس الحدود، 11 نقطة. طنطا، 10 نقاط. الجونة، 10 نقاط. مصر المقاصة، 9 نقاط. اف سي مصر، 8 نقاط. طلائع الجيش، 7 نقاط. أسوان، 6 نقاط. وادي دجلة، 6 نقاط.

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