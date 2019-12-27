مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27/12/2019 .. مانشستر سيتي وولفرهامبتون والترجي ضد فيتا كلوب

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2019، من أجل متابعة العديد من المباريات المثيرة والهامة على مستوى مختلف المسابقات العالمية، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27/12/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الجمعة العديد من المباريات في الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، كما تُقام مباراة وحيدة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، إضافة إلى مباراة أخرى في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27/12/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

بريميرو دي أغوستو الأنجولي / مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الثالثة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق عادل خلو.

الرجاء البيضاوي المغربي / شبيبة القبائل الجزائري، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الثالثة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق رؤوف خليف، الساعة التاسعة مساءً.

الترجي الرياضي التونسي / فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الثالثة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، الساعة التاسعة مساءً.

الوحدة / الفيصلي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة عشر، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق سمير المعيرفي، الساعة 18:50 مساءً.

ولفرهامبتون / مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة التاسعة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

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