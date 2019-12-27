الزمالك يؤكد تعرضه إلى السحر الأسود بعد أزمة تأخر الأحذية

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حرص مصطفى جويلي المسؤول الإعلامي لبعثة نادي الزمالك على مهاجمة معظم وسائل الإعلام المصرية التي دائماً ما تُحارب نادي الزمالك، حتى وإن كان النادي في مهمة خارجية تُهم سمعة الوطن في المقام الأول وليس سمعة النادي وحده.

وأكد مصطفى جويلي خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “أون سبورت” أن الإعلام المصري افتعل مشكلة ليس لها أي وجود على الإطلاق بسبب تأخر حقيبة واحدة من حقائب النادي في المطار عقب الوصول مباشرة إلى دولة زامبيا.

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وأشار أيضاً إلى أن أصابع الاتهام تم توجيهها إلى مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب تأخر هذه الحقيبة، إلا أن المشكلة ليس إدارية وإنما المشكلة من طرف شركة الطيران، ولكن أصبح العديد من الناس يتمنون فقط خسارة الزمالك حتى وإن كان يلعب باسم مصر في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وشدد مصطفى جويلي في حديثه على أن الجميع يسخر من رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء في الأيام الماضية بخصوص تعرض نادي الزمالك إلى السحر الأسود، إلا أن هناك سحر أسود بالفعل تم صناعته للنادي من طرف بعض الأشخاص.

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