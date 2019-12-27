مجدي عبد الغني: الدوري محسوم للأهلي ونصحت كهربا بعدم الرحيل عن الزمالك

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كشف الكابتن مجدي عبد الغني عضو الاتحاد المصري لكرة القدم سابقاً عن حظوظ الأندية في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وخاصة بعد الانطلاقة الرائعة لحامل اللقب فريق الأهلي.

وأكد مجدي عبد الغني خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الحدث اليوم” أن المنافسة على لقب الدوري العام في الموسم الجاري لم تعد موجودة، نظراً لأن الأهلي حسم اللقب مُبكراً بفضل المستويات المميزة التي قدمها بعد 8 مباريات خاضها في المسابقة.

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وأشار إلى أن المارد الأحمر متفوق على جميع الأندية المصرية في الوقت الحالي بما فيها غريمه التقليدي فريق الزمالك، مؤكداً أن الزمالك لا تزال تنقصه الروح القتالية بالرغم من قوة العناصر التي يمتلكها من الناحية الفنية.

وشدد مجدي عبد الغني في حديثه على أن مستوى نادي بيراميدز قد تراجع بشكل ملحوظ للغاية في الوقت الحالي بعكس ما كان عليه الحال في الموسم الماضي، وذلك حدث بسبب رحيل المستشار تركي آل الشيخ عن ملكية النادي قبل نهاية الموسم المنصرم.

وعن تعاقد النجم محمود عبد المنعم كهربا مع النادي الأهلي، أضاف أنه نصح كهربا بعدم التوقيع مع الأهلي طالما عقده مازال سارياً مع نادي الزمالك، نظراً لكونها تُعتبر جريمة بالرغم من انتمائه للقلعة الحمراء وحبه للكيان الأحمر.

وعن فوز الكابتن محمود الخطيب في انتخابات رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، أوضح مجدي عبد الغني أنه لا يوجد أي خلافات على المستوى الشخصي بينه وبين الكابتن محمود الخطيب كما يتمنى له الشفاء العاجل، إلا أنه كان يتمنى أن يفوز المهندس محمود طاهر في الانتخابات ويُصبح رئيساً للنادي الأهلي مرة أخرى.

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