القيعي يسخر من رئيس الزمالك .. ويؤكد: بعض الأشخاص يلجأون للسحر رغم ثقافتهم

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حرص عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي على السخرية من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب حديثه بكثرة مؤخراً عن السحر الأسود المصنوع لناديه من طرف النادي الأهلي حتى يتعثر الفريق الأول في جميع مبارياته.

وأكد عدلي القيعي خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الأهلي” أن الحديث عن السحر بصفة عامة واللجوء إلى الشيوخ والأعمال قد يحدث مع بعض الأشخاص، بالرغم من الثقافة والعلم التي تُميزهم.

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وأشار أيضاً إلى أن رئيس نادي الزمالك يؤكد قيام النادي الأهلي بصناعة السحر الأسود لنادي الزمالك، وبالتالي يجب علينا إذاً أن نقوم بإنشاء دوري للسحرة فقط ونجلس جميعاً في بيوتنا بلا عمل.

وشدد عدلي القيعي في حديثه على أن الأندية لن تقوم بعد ذلك بالتعاقد مع مدربين أو حتى لاعبين، بل إنها سوف تكتفي فقط بالاستعانة بالشيوح والسحر في عملية التسويق الرياضي.

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