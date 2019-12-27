كارتيرون: هدفنا حصد النقاط الكاملة من زامبيا والدوري لم يُحسم بعد

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تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن المباراة القادمة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق زيسكو يونايتد عصر يوم غداً السبت في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد باتريس كارتيرون خلال تصريحات له صباح اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن الهدف الرئيسي لفريقه هو العودة بالنقاط الكاملة من دولة زامبيا، بالرغم من صعوبة المهمة كثيراً على فريقه الذي يخوض المباراة خارج أرضه في أجواء وظروف مناخية ليست جيدة.

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وأشار أيضاً إلى أن الضغوطات لن تؤثر تماماً على لاعبيه بصورة سلبية خلال هذه المباراة، وخاصة وأن نادي الزمالك صاحب تاريخ كبير في كرة القدم الأفريقية ويمتلك أيضاً لاعبين كبار قادرين على تخطي كل العقبات.

وشدد كارتيرون في حديثه على أن تراجع نتائج فريقه في الأسابيع الماضية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، لا يُعتبر مهماً نظراً لأن المشوار المحلي لا يزال طويلاً للغاية، مؤكداً في الوقت ذاته أن كامل تركيز اللاعبين مُنصب فقط حالياً على مواجهة فريق زيسكو يونايتد.

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