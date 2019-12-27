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يترقب عشاق النادي الأهلي في كل مكان حول العالم مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي من المقرر أن تُقام خلال شهر يناير المقبل من العام القادم 2020 سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز أو حتى في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الأهلي في يناير 2020 محلياً وقارياً، علماً بأن كل عاشق للنادي الأهلي بات يتمنى مشاهدة كل مباريات فريقه في الموسم الحالي في ظل الأداء المثالي المقدم تحت قيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر.

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ويكفي الإشارة فقط إلى أن المدرب السويسري فايلر قاد المارد الأحمر إلى مسيرة ناجحة للغاية على مستوى جميع المسابقات منذ انطلاقة الموسم الجاري وحتى هذه اللحظة، حيث لم يتذوق الأهلي مرارة الهزيمة سوى في مباراة وحيدة فقط لا غير، وذلك تحديداً في مسابقة دوري أبطال إفريقيا على يد مضيفه فريق النجم الساحلي التونسي بهدف وحيد مقابل لا شيء.

وحقق الفريق الأهلاوي مع رينيه فايلر 8 انتصارات على التوالي في مسابقة الدوري العام، مما جعله يتربع على عرش صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة وأيضاً بفارق كبير من النقاط عن جميع المنافسين المباشرين له على اللقب، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين، وبالتالي فإن لقب الدوري المصري بات محسوماً بنسبة كبيرة للغاية.

وإليكم الآن مواعيد مباريات الأهلي في يناير 2020 محلياً وقارياً، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

مصر المقاصة / الأهلي، الأربعاء 1 يناير 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الأهلي / اف سي مصر، الأحد 5 يناير 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي / الأهلي، السبت 11 يناير 2020، دوري أبطال إفريقيا، الساعة الثالثة عصراً.

الأهلي / طنطا، الأربعاء 15 يناير 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

المقاولون العرب / الأهلي، الأحد 19 يناير 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الأهلي / النجم الساحلي التونسي، الجمعة 24 يناير 2020، دوري أبطال إفريقيا، الساعة التاسعة مساءً.

الأهلي / إنبي، الإثنين 27 يناير 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الهلال السوداني / الأهلي، الجمعة 31 يناير 2020، دوري أبطال إفريقيا، الساعة التاسعة مساءً.

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