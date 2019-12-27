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يترقب عشاق نادي الزمالك في كل مكان حول العالم مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في شهر يناير المقبل من العام القادم 2020، وذلك سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز أو حتى في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الزمالك في يناير 2020 محلياً وقارياً، علماً بأن كل عاشق لنادي الزمالك لا يزال يرغب في معرفة مواعيد مباريات فريقه بالرغم من الوضعية السيئة للفارس الأبيض في الأسابيع الماضية مع مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

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ولم يُساهم التعديل الذي أجراه مجلس إدارة القلعة البيضاء على الجهاز الفني في تحسن نتائج الفريق الأول، بل زاد الوضع سوءاً على أمل أن يعود الفارس الأبيض من جديد إلى المسار الصحيح من أجل مصلحة الكرة المصرية بشكل عام وليس فقط مصلحة نادي الزمالك.

وإليكم الآن مواعيد مباريات الزمالك في يناير 2020 محلياً وقارياً، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الزمالك / أسوان، الخميس 2 يناير 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الزمالك / زيسكو يونايتد الزامبي، الجمعة 10 يناير 2020، دوري أبطال إفريقيا، الساعة التاسعة مساءً.

الجونة / الزمالك، الأربعاء 15 يناير 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الزمالك / المصري البورسعيدي، الإثنين 20 يناير 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الزمالك / مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجمعة 24 يناير 2020، دوري أبطال إفريقيا، الساعة التاسعة مساءً.

وادي دجلة / الزمالك، الثلاثاء 28 يناير 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

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