مصادر تؤكد اقتراب فالفيردي من الرحيل عن برشلونة نهاية الموسم الحالي

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كشفت مصادر صحفية إسبانية عن اقتراب الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني من الرحيل عن جدران قلعة الكامب نو، وذلك عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة مهما كانت نتائجه مع البارسا باستثناء نجاحه في تحقيق شرط وحيد فقط لا غير.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة لن تقوم بالإبقاء على إرنستو فالفيردي في منصب المدير الفني للفريق الكتالوني الموسم المقبل، وذلك في حالة فشله في الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا مع نهاية الموسم الجاري.

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وأشارت أيضاً إلى أن نجاح المدرب الإسباني في قيادة البارسا للفوز بلقب الدوري الإسباني إضافة إلى لقب كأس ملك إسبانيا، وأيضاً لقب كأس السوبر الإسباني لن يشفع له تماماً من أجل البقاء في حالة عدم التتويج بدوري الأبطال.

وشددت الصحيفة على أن مجلس الإدارة يدرس في الوقت الحالي كافة الأسماء البديلة المرشحة لخلافة فالفيردي انطلاقاً من الصيف المقبل، حيث يأتي في مقدمة هذه الأسماء كلاً من الهولندي رونالد كومان إضافة إلى الإسباني بيب جوارديولا وحتى الإسباني تشافي هيرنانديز.

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