رسمياً .. نهاية أزمة حقائب الزمالك المفقودة قبل مواجهة زيسكو يونايتد

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أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي اليوم الجمعة نهاية أزمة الحقائب المفقودة لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في دولة زامبيا، قبل يوم واحد فقط من المباراة القادمة أمام فريق زيسكو يونايتد الزامبي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة فريق الزمالك قد فقدت حقيبتين بعد الوصول مباشرة إلى مطار أديس أبابا، حيث كانت تحمل هذه الحقائب أحذية لاعبي الفارس الأبيض، مما دفع مجلس إدارة القلعة البيضاء لشراء أحذية جديدة من أجل حل الأزمة بشكل مؤقت لحين حلها بصفة نهائية.

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ومن جانبه، أكد هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول في زامبيا خلال تصريحات له اليوم الجمعة عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن أزمة الحقائب قد انتهت بصفة رسمية.

وأشار أيضاً إلى أن محمد عيد عضو الجهاز الطبي لنادي الزمالك قد تسلم ظهر اليوم الجمعة الحقائب المفقودة، كما استلم أيضاً حقيبة أخرى تحمل الأحذية الجديدة التي تم شراؤها بعد هذه الأزمة.

وشدد هاني زادة في حديثه على أن شركة الطيران الإثيوبية قامت بتوجيه اعتذار رسمي إلى نادي الزمالك، نظراً لكونها المتسبب الرئيسي في هذه الأزمة وليس إدارة القلعة البيضاء.

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