موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا السبت 28/12/2019

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موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في مساء يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم المصري حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي وبلاتينيوم ستارز قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في مساء يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم، ستكون مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD المجانية على التردد الأرضي داخل مصر فقط، بينما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي وبلاتينيوم

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الاقتراب أكثر من ضمان بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ويعلم فريق الأهلي جيداً أنه يجب عليه استغلال هذه المواجهة السهلة أمام فريق بلاتينيوم ستارز المتواضع، من أجل حصد النقاط الكاملة سواء في مباراة الجولة الثالثة أو حتى في مباراة الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات على أرض دولة زيمبابوي.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق بلاتينيوم ستارز تذوق طعم الخسارة في أول جولتين حتى الآن خلال دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، مما يؤكد بالتالي على أن الانتصار عليه لن يكون أمراً صعباً على الإطلاق بالنسبة إلى فريق الأهلي.

ويمر المارد الأحمر بواحدة من أفضل الفترات على الإطلاق في السنوات الماضية، حيث لم يسبق وأن حقق تلك السلسلة الإيجابية للغاية من النتائج المميزة منذ عهد المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه الذي قاد الأهلي لتحقيق العديد من الألقاب على كافة المستويات سواء المحلية أو حتى القارية.

ويأمل أنصار القلعة الحمراء أن يكون السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق الأهلاوي هو الخليفة الأمثل للمدرب البرتغالي مانويل جوزيه، علماً بأن فايلر قاد الأهلي حتى الآن إلى التتويج بلقب كأس السوبر المصري في مطلع الموسم الحالي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إنه قادر فريق الأهلي أيضاً لتحقيق الفوز في 8 مباريات على التوالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى الارتقاء بالمستوى الفني للاعبين بصورة أكثر من رائعة عكس ما كان عليه الحال طيلة السنوات الماضية مع أكثر من مدرب مر على النادي سواء كان محلي أو حتى أجنبي.

على الجانب المقابل، يبدو فريق بلاتينيوم ستارز في وضعية مثالية للغاية على الصعيد المحلي، وذلك بعكس ما هو عليه الحال تماماً على الصعيد القاري، حيث بدأ فريق بلاتينيوم ستارز مشواره في دور المجموعات للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بخسارته في أول جولتين على يد فريق الهلال السوداني أولاً ثم على يد فريق النجم الساحلي التونسي.

ولعل ذلك قد يُعقد نوعاً ما من مهمة فريق الأهلي في نهاية المطاف، حيث من المتوقع أن يخوض فريق بلاتينيوم ستارز هذه المباراة على ملعب السلام بدون أي ضغوطات على الإطلاق، مما قد يجعله يخرج بنتيجة إيجابية حتى وإن اقتصر الأمر على حصد نقطة واحدة من فم نادي القرن.

وإليكم نتائج فريق الأهلي في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الأهلي 1/2 الهلال السوداني، دوري أبطال إفريقيا.

وادي دجلة 3/0 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 0/1 حرس الحدود، الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي 1/0 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 0/4 الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق بلاتينيوم ستارز في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

شاب يونايتد 1/0 بلاتينيوم ستارز، دوري زيمبابوي.

الهلال السوداني 1/2 بلاتينيوم ستارز، دوري أبطال إفريقيا.

بلاتينيوم ستارز 3/0 النجم الساحلي التونسي، دوري أبطال إفريقيا.

بلاتينيوم ستارز 0/1 بلاك رينوس، دوري زيمبابوي.

كابس يونايتد 1/0 بلاتينيوم ستارز، دوري زيمبابوي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من الأهلي وبلاتينيوم ستارز على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2019 / 2020 حتى الآن:

الأهلي، المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، يمتلك في رصيده 24 نقطة من 8 مباريات.

بلاتينيوم ستارز، المركز الأول في صدارة ترتيب دوري زيمبابوي، يمتلك في رصيده 62 نقطة.

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