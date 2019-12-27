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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، حيث يتواصل في هذه الجولة الصراع الشرس من أجل لقب البريميرليج بين ليفربول المتصدر حالياً وبين مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، وفي مقدمتها مباراة الديربي اللندني المنتظر بين فريق أرسنال وبين ضيفه فريق تشيلسي.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

برايتون أند هوف ألبيون / بورنموث، السبت 28 ديسمبر 2019، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

ساوثهامبتون / كريستال بالاس، الساعة الخامسة مساءً.

نيوكاسل يونايتد / إيفرتون، ملعب سانت جيمس بارك، الساعة الخامسة مساءً.

واتفورد / أستون فيلا، الساعة الخامسة مساءً.

نورويتش سيتي / توتنهام هوتسبير، ملعب كارو رود، الساعة السابعة والنصف مساءً.

وست هام يونايتد / ليستر سيتي، الملعب الأولمبي في العاصمة لندن، الساعة السابعة والنصف مساءً.

بيرنلي / مانشستر يونايتد، ملعب تيرف مور، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

أرسنال / تشيلسي، الأحد 29 ديسمبر 2019، ملعب الإمارات في العاصمة لندن، الساعة الرابعة عصراً.

ليفربول / ولفرهامبتون، ملعب أنفيلد رود، الساعة السادسة والنصف مساءً.

مانشستر سيتي / شيفيلد يونايتد، ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، الساعة الثامنة مساءً.

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