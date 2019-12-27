موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد في دوري أبطال إفريقيا السبت 28/12/2019

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موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي في عصر يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 على أرض دولة زامبيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق النجم التونسي فرجاني ساسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو يونايتد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الزمالك وزيسكو يونايتد قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد

موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي في عصر يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 على أرض دولة زامبيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد، ستكون مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد فوزي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك وزيسكو يونايتد

موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق زيسكو يونايتد في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل محاولة التصالح مع جماهيره الغاضبة بشدة بعد تراجع نتائجه في الآونة الأخيرة على الصعيد المحلي وتحديداً في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولم يتمكن فريق الزمالك من تذوق طعم الانتصار تماماً في آخر 3 مباريات على التوالي خاضها في مسابقة الدوري العام، مما جعله يبتعد بالتالي بفارق 10 نقاط كاملة عن غريمه التقليدي فريق الأهلي المتربع حالياً على عرش صدارة الترتيب وحيداً دون أي شريك على الإطلاق بالعلامة الكاملة.

وهو ما يعني بالتالي أن الفارس الأبيض قد فقد 7 نقاط في آخر 3 مباريات، إضافة إلى الخسارة التي كان قد تعرض لها أيضاً في شهر نوفمبر الماضي لذا وصل الفارق مع الأهلي إلى 10 نقاط، علماً بأن ذلك الفارق من الممكن أن يصل إلى 13 نقطة في حالة فوز المارد الأحمر في لقائه المؤجل.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن ذلك الفارق قد يصل أيضاً إلى 16 نقطة كاملة في حالة فوز الفريق الأهلاوي في لقاء القمة المؤجل أمام فريق الزمالك، مما يؤكد بالتالي على أن حظوظ أبناء القلعة البيضاء في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لم يعد لها تقريباً أي وجود على الإطلاق.

وهو الأمر الذي قد يدفع فريق الزمالك لنقل كامل تركيزه في المرحلة القادمة على المنافسة فقط على لقب دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى محاولة تحسين موقعه في جدول ترتيب مسابقة الدوري العام من خلال إنهاء الموسم في المركز الثاني على أقل تقدير لضمان موقعه في مسابقة دوري الأبطال مرة أخرى ولكن في الموسم المقبل.

وكانت بداية الفريق الزملكاوي متعثرة للغاية في دور المجموعات للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تعرض إلى خسارة قاسية خارج أرضه على يد مضيفه فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ولكنه تمكن من استعادة وعيه في الجولة الثانية عقب فوزه على حساب ضيفه فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي بهدفين مقابل لا شيء.

ومن جانبه، يعلم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جيداً أن العودة بالنقاط الكاملة من دولة زامبيا، سوف يمنح فريقه دفعة معنوية لا مثيل لها على الإطلاق قبل استئناف مشواره مرة أخرى في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الأيام القليلة القادمة.

على الجانب المقابل، يبدو فريق زيسكو يونايتد في وضعية غير مستقرة تماماً مع بداية رحلته في مرحلة المجموعات في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعكس ما هو عليه الحال بالنسبة إلى وضعه المحلي في مسابقة الدوري الزامبي.

ويكفي الإشارة فقط إلى نجاح فريق زيسكو يونايتد في الانفراد في الوقت الحالي بصدارة ترتيب الدوري الزامبي، على أمل أن يُساعده ذلك التفوق المحلي على العودة من جديد للتألق في مسابقة دوري الأبطال بعدما اكتفى بالتعادل في الجولة الأولى من دور المجموعات ثم تعرض للخسارة في الثانية.

وإليكم الآن نتائج فريق الزمالك في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الزمالك 0/2 بريميرو دي أغوستو الأنجولي، دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك 0/2 بيراميدز، الدوري المصري الممتاز.

طلائع الجيش 2/3 الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 0/0 سموحة، الدوري المصري الممتاز.

الإنتاج الحربي 0/0 الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق زيسكو يونايتد في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

زيسكو يونايتد 0/0 جرين إيجلز، الدوري الزامبي.

بريميرو دي أغوستو الأنجولي 1/1 زيسكو يونايتد، دوري أبطال إفريقيا.

زيسكو يونايتد 2/1 مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، دوري أبطال إفريقيا.

نكانا 0/1 زيسكو يونايتد، الدوري الزامبي.

زيسكو يونايتد 0/3 كابوي، الدوري الزامبي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من الزمالك وزيسكو يونايتد على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2019 / 2020 حتى الآن:

الزمالك، المركز السادس في ترتيب الدوري المصري الممتاز، يمتلك في رصيده 15 نقطة من 9 مباريات.

زيسكو يونايتد، المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري الزامبي، يمتلك في رصيده 31 نقطة من 12 مباراة.

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