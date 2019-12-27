الأهلي: جاهزون لمواجهة بلاتينيوم وهدفنا تحقيق الانتصار

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تحدث الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن المباراة القادمة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي من المقرر أن تجمعه مع ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي مساء يوم غداً السبت في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أن الأهلي بات جاهزاً بنسبة 100% لهذه المباراة الصعبة أمام فريق بلاتينيوم ستارز، نظراً إلى عدم معاناة الفريق من غيابات مؤثرة بداعي الإصابة مثلما كان الحال في جميع المباريات الماضية.

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وأشار أيضاً إلى أن كامل تركيز اللاعبين مُنصب فقط حالياً على مباراة بلاتينيوم ستارز وليس على لقب دوري أبطال إفريقيا بشكل عام، مؤكداً في الوقت ذاته أن مسابقة دوري الأبطال يجب أن تؤخذ على مراحل من أجل الفوز بها.

وشدد سيد عبد الحفيظ في حديثه على أن الهدف الرئيسي للمارد الأحمر هو حصد النقاط الكاملة من لقائه القادم أمام فريق بلاتينيوم ستارز، وخاصة وأن كرة القدم لا تعرف المستحيل مما يجعل حظوظ الأخير وافرة أيضاً لتحقيق نتيجة إيجابية.

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