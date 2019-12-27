فايلر يستبعد 7 عناصر من قائمة الأهلي لأسباب مختلفة قبل مواجهة بلاتينيوم

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ولم تعرف قائمة المارد الأحمر تواجد 7 عناصر أساسية لأسباب مختلفة، حيث غاب كلاً من الثلاثي صلاح محسن ومروان محسن إضافة إلى صالح جمعة لوجهة نظر فنية، فيما غاب كلاً من رمضان صبحي وحمدي فتحي إضافة إلى محمد محمود وأيضاً محمود وحيد بداعي الإصابة.

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وإليكم الآن قائمة الأهلي الحاضرة في المباراة القادمة أمام فريق بلاتينيوم ستارز:

حراسة المرمى: علي لطفي / محمد الشناوي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: أيمن أشرف / رامي ربيعة / محمد هاني / ياسر إبراهيم / سعد الدين سمير / علي معلول / أحمد فتحي / محمد متولي.

خط الوسط: حسام عاشور / وليد سليمان / عمرو السولية / محمد مجدي قفشة / حسين الشحات / أحمد الشيخ / أليو ديانج / جونيور أجايي / جيرالدو.

خط الهجوم: وليد أزارو.

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