رسمياً .. تقديم موعد مباراة ليفربول ووست هام إلى 29 يناير 2020

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تلقى عشاق نادي ليفربول صدمة قوية للغاية اليوم الجمعة، بعدما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن تقديم موعد المباراة المؤجلة بين ليفربول ووست هام يونايتد عن موعدها الذي كان قد حُدد في فترة سابقة.

وكانت مباراة ليفربول مع مضيفه وست هام يونايتد من المقرر إقامتها في شهر ديسمبر الحالي على الملعب الأولمبي في العاصمة الإنجليزية لندن، إلا أن المباراة تم تأجيلها بسبب مشاركة فريق الريدز في مسابقة كأس العالم للأندية 2019 بالعاصمة القطرية الدوحة في نفس التوقيت.

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وبناءً على ذلك، تم تأجيل مباراة ليفربول ووست هام يونايتد إلى يوم الإثنين الموافق 24 فبراير من العام المقبل 2020، إلا أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قررت تقديم الموعد رداً على تصريحات الألماني يورجن كلوب مدرب فريق الريدز.

وأصبح الموعد الجديد لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد المؤجلة في يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2020، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان المدرب يورجن كلوب قد انتقد بشدة منذ يومين الازدحام الهائل في المباريات خلال شهر يناير المقبل على مستوى مختلف المسابقات المحلية في إنجلترا، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنه وصف أيضاً ذلك الازدحام بالجريمة، ليأتي الرد عليه سريعاً من طرف رابطة البريميرليج بإضافة مباراة جديدة إلى جدول مباريات ليفربول الشهر القادم.

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