موعد مباراة أستون فيلا وواتفورد بمشاركة “تريزيجيه” السبت 28/12/2019

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موعد مباراة أستون فيلا وواتفورد، يستعد فريق أستون فيلا لملاقاة مضيفه فريق واتفورد في مساء يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 على ملعب فيِكاردج رود على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي أستون فيلا وأيضاً عشاق النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أستون فيلا وواتفورد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وواتفورد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أستون فيلا وواتفورد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من أستون فيلا وواتفورد قبل هذه المباراة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أستون فيلا وواتفورد

موعد مباراة أستون فيلا وواتفورد، يستعد فريق أستون فيلا لملاقاة مضيفه فريق واتفورد في مساء يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 على ملعب فيِكاردج رود على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة أستون فيلا وواتفورد تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أستون فيلا وواتفورد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة أستون فيلا وواتفورد، ستكون مباراة أستون فيلا وواتفورد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات أستون فيلا وواتفورد

موعد مباراة أستون فيلا وواتفورد، يدخل فريق أستون فيلا غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق واتفورد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل محاولة الإبقاء على آماله في البقاء رفقة كبار كرة القدم الإنجليزية في الموسم المقبل.

ولا تزال وضعية فريق أستون فيلا صعبة للغاية بسبب تواجده في الوقت الحالي في منطقة الهبوط مثلما كان الحال تماماً في طيلة الأشهر الماضية، مما يجعله مُهدداً وبقوة من أجل العودة من جديد إلى مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بالرغم من صعوده في نهاية الموسم الماضي فقط.

واستعاد فريق أستون فيلا عافيته نوعاً ما بعد انتصاره الصعب في الجولة الماضية على حساب ضيفه فريق نورويتش سيتي بهدف وحيد مقابل لا شيء، على أمل أن تكون هذه النتيجة بمثابة انطلاقة جديدة في مشوار الفريق الموسم الحالي.

وتكمن صعوبة هذه المباراة أنها سوف تجمع بين الثنائي المهدد بالهبوط إلى الدرجة الأولى، نظراً إلى الوضعية التي يتواجد فيها فريق واتفورد أيضاً في البريميرليج بعد مرور النصف الأول من عمر الموسم الجاري.

ومن جانبه، يأمل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في مساعدة فريقه بكل الطرق الممكنة من أجل تحقيق أهدافه، علماً بأن الأخير قد شارك في المباراة الماضية أمام فريق نورويتش سيتي رفقة زميله المصري أحمد المحمدي، على أمل أن تتواصل مشاركة كلاهما في مباريات فريق أستون فيلا المرحلة القادمة.

وإليكم الآن نتائج فريق أستون فيلا في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

أستون فيلا 4/1 ليستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

شيفيلد يونايتد 0/2 أستون فيلا، الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا 0/5 ليفربول، ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

أستون فيلا 3/1 ساوثهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا 0/1 نورويتش سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق واتفورد في أخر 5 مباريات خاضها في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

ليستر سيتي 0/2 واتفورد.

واتفورد 0/0 كريستال بالاس.

ليفربول 0/2 واتفورد.

واتفورد 0/2 مانشستر يونايتد.

شيفيلد يونايتد 1/1 واتفورد.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من أستون فيلا وواتفورد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 حتى الآن:

أستون فيلا، المركز الثامن عشر، يمتلك في رصيده 18 نقطة.

واتفورد، المركز التاسع عشر، يمتلك في رصيده 13 نقطة.

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