صلاح محسن يقترب من الرحيل تجاه سموحة في يناير

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن النجم الشاب صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بات على مشارف التعاقد بشكل رسمي مع نادي سموحة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر أن صلاح محسن سوف يتعاقد مع سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر أي حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يتقاضى راتباً تصل قيمته إلى مبلغ مليون جنيه في مدة العقد الكاملة.

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وأشار أيضاً إلى أن النادي السكندري مهتم بشدة بخدمات المهاجم الشاب، وخاصة الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة من أجل تدعيم صفوف فريقه لإنهاء الموسم الحالي في أفضل ترتيب ممكن في مسابقة الدوري العام.

وشدد المصدر على أن صلاح محسن قد وافق على عرض نادي سموحة، بسبب رغبته في الحصول على فرصة المشاركة بصفة أساسية من جديد في المباريات، حتى يتمكن بالتالي من حجز مكان له ضمن صفوف المنتخب الوطني المصري الأولمبي خلال مشاركته في أولمبياد طوكيو صيف العام المقبل 2020.

وأوضح أيضاً أن نادي إنبي مهتم بدوره باستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري، إلا أن قيمة الراتب الذي سوف يحصل عليه في الأشهر الستة القادمة سوف تصل فقط إلى مبلغ 600 ألف جنيه.

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