عبد الله السعيد: تركيزي على مواجهة المصري وليس بشأن مستقبلي مع بيراميدز

Advertisements

أثار النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الجدل بقوة، وذلك بخصوص مستقبله مع ناديه الحالي بعد نهاية عقده في نهاية الموسم الحالي.

وأكد عبد الله السعيد خلال تصريحات له اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي الخاص بمُباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في مسابقة كأس الكونفدرالية، أن كامل تركيزه مُنصب في الوقت الحالي فقط على المباراة القادمة الصعبة أمام فريق المصري البورسعيدي في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن مسألة تجديد عقده مع نادي بيراميدز أو رحيله عن صفوف النادي لا يزال أمراً بعيداً، نظراً لأن عقده ممتد مع بيراميدز حتى نهاية الموسم الجاري.

يُذكر أن العديد من الأنباء قد أوضحت في الساعات الماضية أن مجلس إدارة نادي الزمالك دخل في مفاوضات جادة مع النجم عبد الله السعيد، من أجل الظفر بخدماته في المرحلة القادمة في الصيف المقبل.

إقرأ أيضاً: القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز السبت 28/12/2019