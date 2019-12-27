رسمياً .. ميلان يُعلن التعاقد مع النجم زلاتان إبراهيموفيتش

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أعلن نادي ميلان الإيطالي بشكل رسمي اليوم الجمعة عن تعاقده مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقد الأخير مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

واحتفل ميلان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعودة زلاتان إبراهيموفيتش من جديد إلى جدران قلعة سان سيرو، وقام بنشر عدة فيديوهات لأبرز ما قدمه اللاعب مع فريق الروسونيري.

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وأكد النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي أن عقد إبراهيموفيتش سوف يمتد ل6 أشهر قادمة، على أن يكون العقد قابلاً للتجديد لمدة عام إضافي في حالة نجاح النجم السويدي في تحقيق بعض الشروط من الناحية المستوى الفني ومعدل أهدافه في الأشهر القادمة.

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