تشكيل الأهلي المتوقع الليلة أمام بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا

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يشهد ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي، ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

تنطلق مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز منقولة بشكل حصري عبر بعض القنوات سواء المجانية أو المشفرة، حيث تتمثل هذه القنوات على النحو التالي:

قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة على القمر الصناعي نايل سات، المعلق عصام الشوالي.

قناة تايم سبورت المجانية على التردد الأرضي داخل مصر فقط، المعلق محمد الكواليني.

وإليكم الآن تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية / محمد مجدي قفشة / حسين الشحات / وليد سليمان / جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

المدير الفني: السويسري رينيه فايلر.

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