أوباما يقود تشكيل الزمالك المتوقع اليوم أمام زيسكو يونايتد في دوري الأبطال

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تشهد أرض دولة زامبيا عصر اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق زيسكو يونايتد الزامبي ضيفه فريق الزمالك، ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

تنطلق مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري محمد فوزي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق زيسكو يونايتد:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد السلام / محمود علاء / محمد عبد الغني / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / أشرف بنشرقي / يوسف أوباما / محمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

المدير الفني: الفرنسي باتريس كارتيرون.

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