مواعيد مباريات اليوم السبت 28/12/2019 .. الأهلي وبلاتينيوم والزمالك ضد زيسكو يونايتد

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المهمة والمثيرة اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 على مستوى مختلف المسابقات العالمية، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم السبت 28/12/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم السبت العديد من مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، كما تُقام أيضاً العديد من مباريات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى العديد من مباريات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم السبت 28/12/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الفيحاء / النصر، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة عشر، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق فهد العتيبي، الساعة 14:20 ظهراً.

أبها / ضمك، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة عشر، قناة السعودية الرياضية الرابعة HD المجانية، المعلق مشاري القرني، الساعة 14:40 ظهراً.

الاتفاق / التعاون، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة عشر، قناة السعودية الرياضية HD2 المجانية، المعلق جعفر الصليح، الساعة 16:35 عصراً.

الشباب / الأهلي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة عشر، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق عبدالله الحربي، الساعة 16:50 مساءً.

الاتحاد / الفتح، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة عشر، قناة السعودية الرياضية HD3 المجانية، المعلق عبدالله الغامدي، الساعة 18:50 مساءً.

الوحدة / العين، دوري الخليج العربي الإماراتي، الجولة الحادية عشر، قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، المعلق فارس عوض، قناة دبي الرياضية HD1 المجانية، المعلق عبدالله السعدي، قناة الشارقة الرياضية HD المجانية، المعلق عبدالحميد الجسمي، الساعة السادسة والنصف مساءً.

نيوكاسل يونايتد / إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة ال20، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة الخامسة مساءً.

واتفورد / أستون فيلا، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة ال20، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة الخامسة مساءً.

ساوثهامبتون / كريستال بالاس، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة ال20، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق أحمد البلوشي، الساعة الخامسة مساءً.

وست هام يونايتد / ليستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة ال20، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة السابعة والنصف مساءً.

نورويتش سيتي / توتنهام هوتسبير، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة ال20، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة السابعة والنصف مساءً.

بيرنلي / مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة ال20، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق رؤوف خليف، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

زيسكو يونايتد الزامبي / الزمالك، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الثالثة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق محمد فوزي، الساعة الثالثة عصراً.

النجم الساحلي التونسي / الهلال السوداني، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الثالثة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة السادسة مساءً.

اتحاد العاصمة الجزائري / صن داونز الجنوب أفريقي، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الثالثة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة السادسة مساءً.

الأهلي / بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الثالثة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، الساعة التاسعة مساءً.

الوداد البيضاوي المغربي ، بترو الأنجولي، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الثالثة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة التاسعة مساءً.

الاتحاد السكندري / الإسماعيلي، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ذهاب الدور ربع النهائي، قناة أبوظبي الرياضية HD3 المجانية، المعلق عصام عبده، الساعة السابعة والنصف مساءً.

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