الصفاقسي يرغب في استعارة جيرالدو من الأهلي حتى نهاية الموسم

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن نادي الصفاقسي التونسي يرغب جدياً في التعاقد مع الأنجولي جيرالدو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
وأكد المصدر أن مجلس إدارة نادي الصفاقسي قد أرسل عرضاً رسمياً إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في الساعات الماضية، على أن يقتصر ذلك العرض على ضم جيرالدو على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط لا غير دون وجود بند أحقية الشراء عقب نهاية تلك المدة.
وأشار أيضاً إلى أن الكابتن محمود الخطيب ليس لديه أي مانع على الإطلاق في إتمام الصفقة، نظراً لكونها على سبيل الإعارة فقط، إلا أن القرار الأول والأخير سوف يعود إلى الجهاز الفني للمارد الأحمر وتحديداً السويسري رينيه فايلر المدير الفني.
وشدد المصدر على أن رينيه فايلر ليس لديه مانع بدوره في رحيل جيرالدو عن جدران القلعة الحمراء، بعدما خرج تماماً من حساباته الفنية في المرحلة القادمة مثله مثل صلاح محسن وصالح جمعة إضافة إلى حسين السيد.
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