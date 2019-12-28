تايم سبورت تُعلن إذاعة مباراة الأهلي وبلاتينيوم الليلة في دوري الأبطال مجاناً !

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أعلنت قناة تايم سبورت المصرية بشكل رسمي عن إذاعة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم السبت بشكل مجاني للجماهير المصرية والأهلاوية بشكل خاص.

وأكدت قناة تايم سبورت أن مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز سوف يتم نقلها مجاناً على التردد الأرضي داخل مصر فقط، على أن يتولى المعلق الأهلاوي محمد الكواليني التعليق على أحداث المباراة المرتقبة الليلة.

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يُذكر أن مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز سوف يتم نقلها أيضاً على القمر الصناعي نايل سات، ولكن عبر شاشة قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

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