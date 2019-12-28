كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك الرسمي اليوم أمام زيسكو يونايتد في دوري الأبطال

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتُقام مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد عصر اليوم السبت على أرض دولة زامبيا، وذلك انطلاقاً من الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

وإليكم الآن تشكيل الزمالك الرسمي في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق زيسكو يونايتد:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الغني / محمود علاء / محمود حمدي الونش / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمد أوناجم / يوسف أوباما / أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بنشرقي.

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