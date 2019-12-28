Advertisements

شهدت الأيام القليلة الماضية إقامة جميع مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، حيث عرفت هذه الجولة مواصلة ليفربول الابتعاد في صدارة الترتيب، فيما واصل مانشستر سيتي حامل اللقب تعثره مرة أخرى.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة التاسعة عشر، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات هذه الجولة التاسعة عشر من البريميرليج.

Advertisements

وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020:

توتنهام هوتسبير 1/2 برايتون أند هوف ألبيون.

بورنموث 1/1 أرسنال.

شيفيلد يونايتد 1/1 واتفورد.

تشيلسي 2/0 ساوثهامبتون.

أستون فيلا 0/1 نورويتش سيتي.

كريستال بالاس 1/2 وست هام يونايتد.

إيفرتون 0/1 بيرنلي.

مانشستر يونايتد 1/4 نيوكاسل يونايتد.

ليستر سيتي 4/0 ليفربول.

ولفرهامبتون 2/3 مانشستر سيتي.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة التاسعة عشر:

ليفربول، 52 نقطة. ليستر سيتي، 39 نقطة. مانشستر سيتي، 38 نقطة. تشيلسي، 32 نقطة. ولفرهامبتون، 30 نقطة. توتنهام هوتسبير، 29 نقطة. شيفيلد يونايتد، 29 نقطة. مانشستر يونايتد، 28 نقطة. كريستال بالاس، 26 نقطة. نيوكاسل يونايتد، 25 نقطة. أرسنال، 24 نقطة. بيرنلي، 24 نقطة. إيفرتون، 22 نقطة. ساوثهامبتون، 21 نقطة. برايتون أند هوف ألبيون، 20 نقطة. بورنموث، 20 نقطة. وست هام يونايتد، 19 نقطة. أستون فيلا، 18 نقطة. واتفورد، 13 نقطة. نورويتش سيتي، 12 نقطة.

إقرأ أيضاً: كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك الرسمي اليوم أمام زيسكو يونايتد في دوري الأبطال