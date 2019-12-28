البدري يستقر على ضم 5 لاعبين من الأولمبي للمنتخب الأول مارس المقبل

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أوضح مصدر مقرب من الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم أن الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قد استقر على ضم 5 أسماء جديدة إلى صفوف المنتخب الأول خلال فترة التوقف الدولي، من خلال الاستعانة بخدماتهم من المنتخب الوطني المصري الأولمبي تحت 23 عاماً.

وأكد المصدر أن حسام البدري سوف يستعين بثنائي في خط وسط الميدان، إضافة إلى لاعب جناح هجومي، وأيضاً ثنائي في مركز المهاجم الصريح، نظراً لكونها المراكز التي تُسبب صداعاً كبيراً لمنتخب مصر طيلة الأشهر الماضية.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه الأسماء التي يسعى البدري لضمها إلى صفوف المنتخب الأول تتمثل في كلاً من:

رمضان صبحي، الأهلي / مصطفى محمد، الزمالك.

أحمد ياسر ريان، الجونة / أسامة جلال، إنبي / أكرم توفيق، الجونة.

وشدد المصدر على أن الخماسي سوف يكون لهم دوراً بارزاً مع منتخب الفراعنة خلال فترة التوقف الدولي القادمة، وذلك تحديداً في شهر مارس المقبل من العام القادم 2020 مع بداية مشوار المنتخب الوطني المصري في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس العالم قطر 2022.

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