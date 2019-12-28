موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بمشاركة “محمد صلاح” الأحد 29/12/2019

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موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون، حيث يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق ولفرهامبتون في مساء يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع ال20 في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول وولفرهامبتون قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون، حيث يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق ولفرهامبتون في مساء يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع ال20 في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون، ستكون مباراة ليفربول وولفرهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وولفرهامبتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وولفرهامبتون

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق ولفرهامبتون العنيد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه لمواصلة العزف المنفرد في صدارة ترتيب البريميرليج وحيداً دون أي شريك على الإطلاق مثلما كان الحال تماماً طيلة الأشهر الماضية.

وبات فريق ليفربول يُدرك جيداً أنه أقرب من أي وقت مضى من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع نهاية الموسم الحالي، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنه قد يحسم أيضاً أمر اللقب بشكل رسمي قبل عدة جولات من نهاية المسابقة.

وهو الأمر الذي لم تعتاد عليه جماهير كرة القدم الإنجليزية في السنوات الماضية، حيث دائماً ما يتسم الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالشراسة، حتى وإن اقتصر التنافس ما بين طرفين فقط مثلما كان الحال على سبيل المثال في الموسم الماضي بين ليفربول ومانشستر سيتي.

ويبدو الوضع مغايراً تماماً في الموسم الحالي نظراً إلى النتائج المثالية التي حققها فريق ليفربول حتى هذه اللحظة، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الريدز لم يتعرض إلى أي خسارة بعد مرور أول 19 جولة من عمر البريميرليج، إلا أنه يُدرك جيداً في الوقت ذاته أن كل شيء من الممكن أن ينقلب عليه خلال الدور الثاني.

ولا يزال فريق ليفربول لديه مباراة مؤجلة خارج أرضه أمام مضيفه فريق وست هام يونايتد، إضافة إلى 19 مباراة أخرى حتى يُكمل جميع مبارياته في الموسم الحالي، مما يجعل كل شيء وارداً في نهاية المطاف في الأشهر القادمة.

ويبقى الأمر المؤكد أن بداية الاختبارات الصعبة والمعقدة أمام فريق ليفربول سوف يكون انطلاقاً من مساء يوم الأحد على ملعبه ووسط جماهيره حينما يستقبل فريق ولفرهامبتون، على أمل أن يتمكن فريق الريدز من حصد النقاط الكاملة لمواصلة الاحتفال بأعياد الميلاد مع جماهيره.

على الجانب المقابل، يبدو فريق ولفرهامبتون في حالة معنوية لا مثيل لها على الإطلاق قبل ذلك الصدام المرتقب مع مضيفه ليفربول، وخاصة بعدما تمكن فريق الذئاب من الفوز على فريق مانشستر سيتي في الجولة الماضية بثلاثية مقابل هدفين، مما أضعف بالتالي من آمال الأخير في المحافظة على لقبه بطلاً للبريميرليج.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق ولفرهامبتون يتواجد أيضاً في المركز الخامس حالياً في جدول الترتيب، إضافة إلى نجاحه في الوصول إلى دور ال32 في مسابقة الدوري الأوروبي، مما يؤكد بالتالي على الجودة التي يتمتع بها فريق ولفرهامبتون مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، وبالتالي فإن خروجه من ملعب أنفيلد رود بنتيجة إيجابية لن يُمثل أي مفاجأة.

وإليكم الآن نتائج فريق ليفربول في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

ليفربول 0/2 واتفورد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا 0/5 ليفربول، ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

مونتيري المكسيكي 2/1 ليفربول، نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ليفربول 0/1 فلامينغو البرازيلي، نهائي كأس العالم للأندية.

ليستر سيتي 4/0 ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق ولفرهامبتون في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

برايتون أند هوف ألبيون 2/2 ولفرهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفرهامبتون 0/4 بشكتاش التركي، الدوري الأوروبي.

ولفرهامبتون 2/1 توتنهام هوتسبير، الدوري الإنجليزي الممتاز.

نورويتش سيتي 2/1 ولفرهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفرهامبتون 2/3 مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم نتيجة آخر 6 مواجهات مباشرة جمعت بين ليفربول وولفرهامبتون على مستوى جميع المسابقات:

ليفربول 1/2 ولفرهامبتون، السبت 24 سبتمبر 2011، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفرهامبتون 3/0 ليفربول، الثلاثاء 31 يناير 2012، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 2/1 ولفرهامبتون، السبت 28 يناير 2017، كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولفرهامبتون 2/0 ليفربول، الجمعة 21 ديسمبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفرهامبتون 1/2 ليفربول، الإثنين 7 يناير 2019، كأس الاتحاد الإنجليزي.

ليفربول 0/2 ولفرهامبتون، الأحد 12 مايو 2019، الدوري الإنجليزي الممتاز.

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