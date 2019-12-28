صحفي فرانس فوتبول يُثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

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أثار نبيل جيليت الصحفي الفرنسي المعروف في مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الجدل بقوة، وذلك بخصوص مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ناديه الحالي ليفربول الإنجليزي في السنوات القادمة.

وقام نبيل جيليت بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

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محمد صلاح أصبح موقفه سلبياً للغاية تجاه زميله ساديو ماني فيما يتعلق بصناعة الأهداف، لا يبدو الأمر مُزعجاً بالنسبة إلى روبيرتو فيرمينو، ولكن الأمر مختلف بالنسبة إلى ماني، مثلث الرعب المعروف قد لا يبقى سوياً في السنوات القادمة، أخاف من أن يكون كلامي صحيحاً من جديد.

وكان فخر العرب محمد صلاح قد أهدر فرصة سهلة للغاية في المباراة الماضية بين ليفربول وليستر سيتي في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالرغم من تواجد زميله ساديو ماني في وضعية أفضل منه داخل منطقة الجزاء، إلا أن صلاح رأى أن تسديد الكرة سيكون أفضل من التمرير لماني، مما قد يخلق العداء من جديد بين الثنائي في المرحلة القادمة.

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