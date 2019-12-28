الليلة .. كهربا في مدرجات ملعب السلام لمؤازرة الأهلي أمام بلاتينيوم

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن النجم محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثاً إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سوف يكون حاضراً مساء اليوم السبت في مدرجات ملعب السلام، من أجل مؤازرة زملائه في المباراة المرتقبة أمام فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المصدر أن محمود عبد المنعم كهربا لا زال لن يتمكن من المشاركة مع فريقه الجديد الأهلي في المباريات أو حتى يتواجد على مقاعد البدلاء، على أن يحدث ذلك بعد قيده مباشرة في قائمة المارد الأحمر سواء المحلية أو حتى القارية مع بداية فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي مطلع شهر يناير من العام القادم 2020.

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وأشار أيضاً إلى أن كهربا أبدى حرصه الشديد على الحضور الليلة في مدرجات ملعب السلام، حتى يكون مسانداً لزملائه في مباراة هامة للغاية أمام فريق بلاتينيوم ستارز، إضافة إلى تحية جماهير القلعة الحمراء التي قامت بالترحيب به بشدة طيلة الفترة الماضية منذ توقيعه بشكل رسمي على عقده مع النادي الأهلي.

يُذكر أن محمود عبد المنعم كهربا كان قد انضم إلى صفوف الفريق الأهلاوي رسمياً في الأسابيع القليلة الماضية خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك في صفقة انتقال حر بعدما فسخ اللاعب عقده بالتراضي مع ناديه السابق ديسبورتيفو البرتغالي، حيث حصل الأخير على قيمة الشرط الجزائي التي وصلت قيمتها إلى مبلغ 400 ألف يورو.

ويمتد عقد كهربا مع المارد الأحمر لأربعة سنوات ونصف قادمة بداية من شهر يناير 2020، علماً بأن اللاعب سوف يحصل على راتب سنوي من الفئة الأولى تصل قيمته إلى مبلغ 9 مليون جنيه مصري.

على صعيد آخر، يخوض الأهلي الليلة مباراة مصيرية للغاية في مشواره خلال مرحلة المجموعات للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وخاصة بعدما حقق أبناء القلعة الحمراء الفوز في لقاء على حساب الهلال السوداني، إضافة إلى الخسارة في لقاء آخر على يد النجم الساحلي التونسي.

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