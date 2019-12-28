الزمالك يفشل في الفوز للمباراة الرابعة توالياً بكافة المسابقات بعد تعادله مع زيسكو يونايتد

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سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت على أرض دولة زامبيا.

وسجل المهاجم الشاب مصطفى محمد الهدف الوحيد لمصلحة فريق الزمالك في اللقاء في الدقيقة 72، فيما تمكن صاحب الأرض من تعديل النتيجة سريعاً في الدقيقة 78 عبر لاعبه كوادري.

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وجاءت مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

وبناءً على هذه النتيجة، رفع فريق الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، فيما رفع فريق زيسكو يونايتد رصيده إلى نقطتين مثله مثل فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي، بينما حافظ فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

ويُعتبر ذلك التعثر هو الرابع على التوالي لفريق الزمالك على مستوى جميع المسابقات، حيث فشل الفارس الأبيض في تحقيق الانتصار أيضاً في 3 مباريات توالياً قبل هذه المباراة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض أبناء القلعة البيضاء إلى الخسارة أولاً على يد فريق طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين، قبل أن يكتفوا بالتعادل في لقائين أمام كلاً من فريق سموحة ثم فريق الإنتاج الحربي، قبل أن يتعثروا من جديد ولكن هذه المرة قارياً من خلال التعادل أمام فريق زيسكو يونايتد.

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