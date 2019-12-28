موعد مباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الأحد 29/12/2019

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موعد مباراة أرسنال وتشيلسي، يستعد فريق أرسنال لملاقاة ضيفه وجاره فريق تشيلسي في إحدى ديربيات العاصمة الإنجليزية لندن يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 على ملعب الإمارات في العاصمة لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع ال20 في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي أرسنال، إضافة إلى عشاق النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج وأيضاً عشاق نادي تشيلسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أرسنال وتشيلسي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وتشيلسي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أرسنال وتشيلسي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من أرسنال وتشيلسي قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي، يستعد فريق أرسنال لملاقاة ضيفه وجاره فريق تشيلسي في إحدى ديربيات العاصمة الإنجليزية لندن يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 على ملعب الإمارات في العاصمة لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع ال20 في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة أرسنال وتشيلسي تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي، ستكون مباراة أرسنال وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أرسنال وتشيلسي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة أرسنال وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات أرسنال وتشيلسي

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي، يدخل فريق أرسنال غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه جاره فريق تشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل فتح صفحة جديدة مع جماهيره رفقة مدربه الإسباني الجديد ميكل أرتيتا.

ولم يبدأ أرتيتا مشواره التدريبي مع فريق أرسنال بصورة مثالية للغاية، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الماضية منذ أيام قليلة خارج أرضه أمام مضيفه فريق بورنموث، إلا أن الروح التي ظهر بها اللاعبون خلال تلك المباراة يُعطي الجماهير اللندنية بعض الأمل قبل سلسلة من المباريات الصعبة في الأيام القادمة.

ويعلم فريق الجانرز أن حظوظه لا تزال وافرة وبقوة من أجل تحقيق أهدافه مع نهاية الموسم الحالي، حيث يتمثل الهدف الرئيسي في التأهل مرة أخرى بعد غياب طويل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق أرسنال ستكون له أهداف أخرى مع مدربه ميكل أرتيتا، والتي تتمثل أيضاً في المنافسة على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة إلى محاولة التتويج بلقب الدوري الأوروبي.

ولن تكون مهمة أرسنال سهلة بدون أدنى شك في ظل ضغط المباريات المرحلة القادمة، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق المدفعجية سوف يلتقي في المباراة بعد القادمة أمام فريق مانشستر يونايتد ثم يصطدم بعدها مباشرة مع فريق ليدز يونايتد مع مدربه المجنون مارسيلو بيلسا.

على الجانب المقابل، يبدو فريق تشيلسي في وضعية غير مستقرة على الإطلاق في الآونة الأخيرة مع مدربه الإنجليزي فرانك لامبارد، حيث يُقدم فريق البلوز مباراة كبيرة ويخرج منها بنتيجة رائعة ثم يتعثر في المباراة التي تليها مباشرة مع تقديم أداء سيء للغاية من الناحية الفنية.

ويأمل فريق تشيلسي في تصحيح مساره انطلاقاً من لقاء الديربي قبل فوات الأوان، نظراً لأن المركز الرابع الذي يتواجد فيه حالياً أصبح مُهدداً وبقوة من طرف أكثر من نادي يأتي في مقدمتهم فريق ولفرهامبتون إضافة إلى فريق توتنهام هوتسبير وأيضاً فريق مانشستر يونايتد.

ومن المؤكد أن الوضع بالنسبة إلى فريق تشيلسي سوف يختلف كلياً مع بداية شهر يناير من العام المقبل 2020، حيث من المتوقع أن تُبرم إدارة النادي اللندني بعض الصفقات المدوية من أجل تدعيم صفوف فريق البلوز خلال الدور الثاني من عمر الموسم الجاري.

ولا يزال فريق تشيلسي يُنافس في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما يبقى الأهم هو استمراره في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يجد نفسه على موعد منتظر مع العملاق فريق بايرن ميونخ الألماني في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، حيث تُقام مباراة الذهاب في لندن شهر فبراير المقبل، فيما ستُقام مباراة الإياب في مدينة ميونخ في شهر مارس الذي يليه مباشرة.

وإليكم الآن نتائج فريق أرسنال في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

وست هام يونايتد 3/1 أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ستاندر لييج البلجيكي 2/2 أرسنال، الدوري الأوروبي.

أرسنال 3/0 مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيفرتون 0/0 أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

بورنموث 1/1 أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق تشيلسي في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

إيفرتون 1/3 تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي 1/2 ليل الفرنسي، دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي 1/0 بورنموث، الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنهام هوتسبير 2/0 تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي 2/0 ساوثهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من أرسنال وتشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد مرور 19 جولة من عمر المسابقة:

أرسنال، المركز الحادي عشر، يمتلك في رصيده 24 نقطة.

تشيلسي، المركز الرابع، يمتلك في رصيده 32 نقطة.

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