هيثم فاروق يُعاتب لاعبي الزمالك بسبب أزمة المستحقات

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حرص الكابتن هيثم فاروق نجم نادي الزمالك سابقاً ومحلل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حالياً على معاتبة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد تراجع نتائجهُم في الآونة الأخيرة بسبب أزمة المستحقات المادية المتأخرة لهم.

وأكد هيثم فاروق خلال تصريحات له اليوم السبت عبر شاشة قناة “بي إن سبورتس” أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يجب عليهم أن ينظروا إلى لاعبي كرة اليد بالنادي، والذين فازوا بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد رغم أزمة المستحقات التي يُعاني النادي بأكمله.

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وأشار أيضاً إلى أن فشل الفارس الأبيض في الفوز اليوم أمام مضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي والاكتفاء بنقطة التعادل لا يُعد أمراً سلبياً في نهاية المطاف، نظراً إلى الوضعية الصعبة التي عاشها الفريق في الأسابيع الماضية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشدد هيثم فاروق في حديثه على أن النتيجة لا تكون دائماً مهمة بعكس الأداء ومستوى اللاعبين على أرض الملعب في كل مباراة من حيث الروح القتالية والدفاع عن شعار نادي الزمالك.

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