فايلر يمنح الضوء الأخضر من أجل رحيل جيرالدو في يناير

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد وافق بصفة نهائية على رحيل الأنجولي جيرالدو عن جدران القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
وأكد المصدر أن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد أخطر جيرالدو بإمكانية رحيله عن صفوف المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي القادم، وذلك سواء على سبيل الإعارة أو حتى عن طريق البيع في حالة وصول عرض مناسب.
وأشار أيضاً إلى أن اللاعب بات مُطالباً الآن بضرورة إحضار العروض التي وصلته في الآونة الأخيرة، من أجل عرضها مباشرة على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب حتى يتم دراستها بعناية.
وشدد المصدر على أن الكابتن محمود الخطيب لن يُعقد الأمور على اللاعب الأنجولي من أجل فتح باب الرحيل أمامه شهر يناير المقبل، ولكنه لن يوافق في الوقت ذاته على عروض غير مفيدة للنادي الأهلي من الناحية المادية.
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