الأهلي يستبعد إكرامي من مباراة بلاتينيوم الليلة بسبب الإصابة

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قرر استبعاد النجم شريف إكرامي من قائمة مباراة الليلة أمام فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة.

وأكد المصدر أن شريف إكرامي شعر في الساعات القليلة الماضية بإجهاد على مستوى عضلة السمانة، مما جعل الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي يُخطر الجهاز الفني بهذه الإصابة من أجل موقف اللاعب من التواجد مع فريقه الليلة.

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وأشار أيضاً إلى أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي قرر مباشرة إخراج شريف إكرامي من حسابات مباراة اليوم، حتى يكون لديه الوقت الكافي من أجل التعافي من هذه الإصابة الخفيفة، إضافة إلى ضمان جاهزيته بنسبة 100% في المرحلة القادمة مع المارد الأحمر.

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