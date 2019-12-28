رئيس الزمالك يُهنئ لاعبي الفريق الأول رغم التعادل مع زيسكو يونايتد

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حرص رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالرغم من السقوط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله اليوم السبت أمام فريق زيسكو يونايتد الزامبي المضيف في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد مصدر مقرب من القلعة البيضاء أن رئيس نادي الزمالك قام بالتواصل هاتفياً مع بعثة الفريق الأول عقب نهاية اللقاء مباشرة أمام زيسكو يونايتد، من أجل تهنئة اللاعبين على الأداء والروح القتالية خلال المباراة بغض النظر عن النتيجة السلبية.

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وأشار أيضاً إلى أن رئيس الزمالك أوضح للاعبين أن مجلس الإدارة بالكامل يدعمهم بكل قوة في المرحلة القادمة، كما يدعم أيضاً الجهاز الفني بالكامل تحت قيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

يُذكر أن تعادل فريق الزمالك اليوم مع مضيفه فريق زيسكو يونايتد يُعد هو التعثر الرابع على التوالي للفارس الأبيض على مستوى جميع المسابقات سواء محلياً أو حتى قارياً.

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