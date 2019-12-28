تشكيل الأهلي الرسمي الليلة أمام بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتُقام مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز في مساء اليوم السبت على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك انطلاقاً من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

وإليكم الآن تشكيل الأهلي الرسمي في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية / أليو ديانج / أحمد الشيخ / وليد سليمان / جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

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