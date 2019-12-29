محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع الليلة أمام ولفرهامبتون في البريميرليج

Advertisements

يشهد ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا مساء اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول ضيفه فريق ولفرهامبتون، ضمن مباريات الأسبوع ال20 في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

تنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وستكون مباراة ليفربول وولفرهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق ولفرهامبتون:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / نابي كيتا / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

ويسعى فريق ليفربول لمواصلة حصد النقاط الكاملة الليلة رغم صعوبة المواجهة نسبياً أمام ضيفه العنيد ولفرهامبتون، علماً بأن الأخير كان قد فاز قبل يومين فقط من الآن على مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين بثلاثية مقابل هدفين، ليُحقق بالتالي الفوز على السيتي ذهاباً وإياباً في البريميرليج الموسم الحالي.

ومن جانبه، يأمل النجم المصري محمد صلاح في مصالحة جماهير ليفربول بصفة خاصة وعشاقه في كل مكان بصفة عامة، بعد حالة الغضب التي ظهرت على ملامح وجهه أثناء استبداله في المباراة الماضية أمام ليستر سيتي، إضافة إلى عدم نجاحه في تسجيل أي هدف لصالح فريقه في تلك المباراة بالرغم من الفرص التي سنحت أمامه.

ويجب الإشارة إلى أن فريق ليفربول انطلاقاً من مباراة الليلة أمام فريق ولفرهامبتون سوف يرتدي قميصه مطبوعاً عليه شعار بطل العالم، بعدما تُوج في الأيام الماضية بلقب كأس العالم للأندية 2019 لأول مرة في تاريخه، علماً بأن شعار بطل العالم دائماً ما كان بمثابة اللعنة على صاحبه في السنوات الماضية باستثناء فريق ريال مدريد الإسباني الذي كسر هذه اللعنة.

إقرأ أيضاً: القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أرسنال وتشيلسي الأحد 29/12/2019