مواعيد مباريات اليوم الأحد 29/12/2019 .. ليفربول وولفرهامبتون وأرسنال ضد تشيلسي

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019، من أجل متابعة العديد من المباريات الهامة والمثيرة على مستوى مختلف المسابقات العالمية، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الأحد 29/12/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الأحد العديد من المباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي مقدمتها مباراة ليفربول مع ضيفه ولفرهامبتون، إضافة إلى جميع مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة كأس الكونفدرالية، وأيضاً مباراة ديربي غلاسكو بين سيلتك وبين ضيفه رينجرز في مسابقة الدوري الاسكتلندي.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الأحد 29/12/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

سيلتك / رينجرز، الدوري الاسكتلندي، الجولة ال21، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق أحمد البلوشي، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

أسوان / طلائع الجيش، الدوري المصري الممتاز، مباراة مؤجلة من الجولة السابعة، قناة أون سبورت HD1، المعلق مؤمن حسن، قناة تايم سبورت HD، المعلق محمد الغياتي، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

سان بيدرو الإيفواري / حسنية أكادير المغربي، كأس الكونفدرالية، الجولة الثالثة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة الثالثة عصراً.

المصري البورسعيدي / بيراميدز، كأس الكونفدرالية، الجولة الثالثة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة السادسة مساءً.

بيدفيست الجنوب أفريقي / النصر الليبي، كأس الكونفدرالية، الجولة الثالثة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة السادسة مساءً.

حوريا كوناكري الغيني / دجوليبا المالي، كأس الكونفدرالية، الجولة الثالثة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق محمد فوزي، الساعة السادسة مساءً.

نهضة بركان المغربي / موتيما بيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجولة الثالثة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة التاسعة مساءً.

نواذيبو الموريتاني / رينجرز النيجيري، كأس الكونفدرالية، الجولة الثالثة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة التاسعة مساءً.

بارادو الجزائري / إنيمبا النيجيري، كأس الكونفدرالية، الجولة الثالثة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة التاسعة مساءً.

أرسنال / تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة ال20، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة الرابعة عصراً.

ليفربول / ولفرهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة ال20، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق رؤوف خليف، الساعة السادسة والنصف مساءً.

مانشستر سيتي / شيفيلد يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة ال20، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، الساعة الثامنة مساءً.

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