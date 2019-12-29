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شهد مطلع الأسبوع الحالي إقامة جميع مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020، حيث عرفت هذه الجولة مباريات مثيرة للغاية ونتائج غريبة على مستوى كافة المجموعات.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة الثالثة، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات هذه الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020:

بريميرو دي أغوستو الأنجولي 1/1 مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

الرجاء البيضاوي المغربي 0/2 شبيبة القبائل الجزائري.

الترجي الرياضي التونسي 0/0 فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

زيسكو يونايتد الزامبي 1/1 الزمالك.

النجم الساحلي التونسي 1/0 الهلال السوداني.

اتحاد العاصمة الجزائري 1/0 صن داونز الجنوب أفريقي.

الوداد البيضاوي المغربي 1/4 بترو الأنجولي.

الأهلي 0/2 بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة الثالثة:

المجموعة الأولى: مازيمبي، يمتلك في رصيده 7 نقاط / الزمالك، يمتلك في رصيده 4 نقاط / زيسكو يونايتد، يمتلك في رصيده نقطتين فقط لا غير / بريميرو دي أغوستو، يمتلك في رصيده نقطتين فقط لا غير.

المجموعة الثانية: النجم الساحلي، يمتلك في رصيده 6 نقاط / الأهلي، يمتلك في رصيده 6 نقاط / الهلال، يمتلك في رصيده 6 نقاط / بلاتينيوم ستارز، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

المجموعة الثالثة: صن داونز، يمتلك في رصيده 7 نقاط / الوداد البيضاوي، يمتلك في رصيده 5 نقاط / إتحاد العاصمة، يمتلك في رصيده نقطتين فقط لا غير / بترو، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي، يمتلك في رصيده 7 نقاط / الرجاء البيضاوي، يمتلك في رصيده 6 نقاط / شبيبة القبائل، يمتلك في رصيده 3 نقاط / فيتا كلوب، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعة للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا انطلاقاً من يوم الجمعة الموافق 10 يناير من العام المقبل 2020.

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