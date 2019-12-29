رسمياً .. الأهلي يُعلن إصابة سعد سمير بقطع في وتر أكيلس

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أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي في صباح اليوم الأحد عن إصابة النجم سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقطع في وتر أكيلس، بعدما ظهرت نتيجة الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب في الساعات الماضية.

وكان سعد الدين سمير قد شارك بصفة أساسية في مباراة الأهلي مساء يوم أمس السبت أمام ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا، إلا أنه تعرض إلى إصابة قوية للغاية على مستوى القدم اليمنى بعد دقائق قليلة من انطلاقة اللقاء.

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واضطر اللاعب لمغادرة أرض الملعب محمولاً من جانب الأطباء، مما كان يؤكد على قوة الإصابة التي تعرض لها خلال هذه المباراة.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي خلال تصريحات له اليوم للموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب بات في حاجة ماسة إلى تدخل جراحي عاجل في الأيام القليلة القادمة.

وأشار أيضاً إلى أن موعد عودة سعد الدين سمير إلى التدريبات الجماعية سوف يتم تحديده بناءً على تعليمات الطبيب الذي سوف يقوم بإجراء العملية الجراحية له.

يُذكر أن الإصابة بقطع في وتر أكيلس لأي لاعب تحتاج إلى عملية جراحية ثم فترة علاج تصل مدتها إلى 8 أشهر تقريباً، وهو ما يعني بالتالي أن موسم المدافع سعد سمير مع المارد الأحمر قد انتهى بصفة رسمية.

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