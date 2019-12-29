الأهلي يدعم سعد سمير بعد تأكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم

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حرص النادي الأهلي على دعم النجم سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدما تم الكشف رسمياً صباح اليوم الأحد عن طبيعة الإصابة التي كان قد تعرض لها خلال مباراة الأهلي مساء يوم أمس السبت أمام فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود منذ قليل أن إصابة سعد الدين سمير عبارة عن قطع في وتر أكيلس، وبالتالي يحتاج اللاعب إلى تدخل جراحي عاجل إضافة إلى تأكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

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وقام الأهلي بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

ألف سلامة عليك يا سعد، نعلم أنك ستعود أقوى قريباً.

ولم يقتصر الأمر على دعم النادي الأهلي فقط، بل حرص أيضاً العديد من زملاء سعد الدين سمير في الفريق الأهلاوي على تقديم الدعم له عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وقام النجم شريف إكرامي بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

كن على يقين يا صديقي أن حكمة الله سبحانه وتعالى خير من ألم الابتلاء، وأن صبرك وإصرارك وقوة إرادتك هم مفاتيح العودة قبل العلاج، ابقى صلباً صابراً متفائلاً يا سعد كما عهدتك دائماً، وتأكد أن كرم الله لن يتأخر، “وما كان ربك نسياً”، هترجع أقوى أنا متأكد، ألف سلامة عليك.

ومن جانبه، نشر النجم وليد سليمان تغريدة بدوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

ألف مليون سلامة عليك يا سعد، ربنا يتم شفاك على خير، إن شاء الله ترجع أقوى وأحسن من الأول.

وقام المدافع أيمن أشرف هو أيضاً بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

ألف سلامة عليك يا سعد، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول، ربنا يرجعك لينا بالسلامة يا حبيبي.

يُذكر أن هذه الإصابة المؤلمة لا تُعد الأولى التي تضرب صفوف الأهلي منذ بداية الموسم الحالي، حيث سبق وأن تعرض اللاعب الشاب محمد محمود إلى قطع جديد في الرباط الصليبي، كما تعرض أيضاً حمدي فتحي إلى إصابة أخرى قوية، إضافة إلى العديد والعديد من الإصابات الأخرى التي لا تأخذ فترة طويلة في العلاج.

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